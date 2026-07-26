Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Депутат Кузнецова: Украинских детей продают в рабство в ЕС за 50 тысяч долларов

Украинских детей продают в европейские страны для рабского труда через нелегальные площадки за 30−50 тысяч долларов. Об этом заявила вице-спикер Государственной думы Анна Кузнецова.

Украинских детей продают в европейские страны для рабского труда через нелегальные площадки за 30−50 тысяч долларов. Об этом заявила вице-спикер Государственной думы Анна Кузнецова.

По ее словам, детей с инвалидность оценивают в меньшие суммы.

— Сегодня правоохранительные органы стран Европы — Франции и других государств — уже зафиксировали факты, не менее десятков, где детей с Украины используют в качестве рабского труда, — сказала Кузнецова.

Сегодня все больше подобных случаев «всплывают наружу», передает ее слова ТАСС.

Ранее в СМИ появилась информация, что на Волыни на северо-западе Украины жительница Луцкого района попыталась продать своего шестилетнего сына за 25 тысяч долларов, после чего ее задержала национальная полиция.

В сентябре прошлого года пресс-секретарь Министерства иностранных дел Узбекистана Ахрор Бурханов сообщил, что Ташкент направил ноты протеста в дипведомство и Генеральную прокуратуру Украины из-за удержания в рабстве 13 граждан республики. Областная прокуратура Киева ранее сообщила, что группа украинцев удерживала в рабстве 13 граждан Узбекистана. Их заставляли работать в нечеловеческих условиях.

Узнать больше по теме
Государственная дума РФ: как работает главный законодательный орган страны
Государственная дума занимает особое место в системе российской власти. Именно здесь обсуждаются и принимаются федеральные законы, определяющие развитие государства, экономики и социальной сферы. Через нижнюю палату парламента проходят важнейшие решения, затрагивающие жизнь миллионов граждан. Разбираемся, как устроена Госдума, какие полномочия она имеет и как формируется ее состав.
Читать дальше