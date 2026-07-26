Гатилов: политика Европы несёт опасность лобового столкновения ядерных держав

По его словам, заявления Парижа и Лондона о намерении нарастить ядерные потенциалы, готовность Британии разместить американское ядерное оружие, сотрудничество Франции в этой сфере с ФРГ и Польшей, а также риторика Берлина по поводу ЯО вызывают серьёзные опасения.