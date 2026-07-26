Гатилов: политика Европы несёт опасность лобового столкновения ядерных держав

По его словам, заявления Парижа и Лондона о намерении нарастить ядерные потенциалы, готовность Британии разместить американское ядерное оружие, сотрудничество Франции в этой сфере с ФРГ и Польшей, а также риторика Берлина по поводу ЯО вызывают серьёзные опасения.
Гатилов также отметил, что подобные действия наносят большой урон режиму нераспространения.
«Наивно полагать, что подобная политика способна укрепить безопасность этих стран. Наоборот, учитывая антироссийские лозунги, под которыми ведутся соответствующие военно-технические программы, растёт опасность лобового столкновения ядерных держав», — сказал он РИА Новости.
Гатилов подчеркнул, что в этих условиях профильные российские ведомства принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности страны.
«А мы, дипломаты, прилагаем немало усилий, чтобы вразумить наших оппонентов и не допустить катастрофических последствий для всего мира от бездумной политики стран Запада», — добавил он.
Ранее руководитель направления политики Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алисия Сандерс-Закре сказала, что заявления неядерных стран о приобретении ядерного оружия вызывают беспокойство.