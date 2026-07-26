Два предприятия Волгограда попали в новый пакет санкций ЕС

Евросоюз утвердил 21-й пакет санкций против России, куда вошли волгоградские организации. В черный список попали «Нокссбанк» и металлургический завод «Красный Октябрь». Документ опубликован на официальном сайте ЕС и включает ограничения для 170 компаний и 48 физических лиц.
«Красный Октябрь» указан как один из крупнейших производителей специальной стали в России. Европейские чиновники утверждают, что на заводе разработали броневую сталь для танковой платформы. Также предприятие произвело специализированную сталь, которую используют для создания военных самолетов. Эти данные стали основанием для включения завода в реестр ограничительных мер.
В отношении «Нокссбанка» европейские регуляторы выдвинули обвинения в участии в пилотном проекте Центробанка по цифровому рублю. Финансовой организации также вменяют обеспечение значительного дохода правительству РФ. Волгоградский банк оказался среди тех структур, которые ЕС считает поддерживающими экономику страны в условиях текущего геополитического противостояния.
Целью нового пакета ограничений назван подрыв российской экономики и военной машины. Однако количество санкционных пакетов уже превысило два десятка, что ставит под вопрос их эффективность.
Ранее сообщалось о срывах сроков строительства региональных объектов.