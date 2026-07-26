Два предприятия Волгограда попали в новый пакет санкций ЕС

«Красный Октябрь» указан как один из крупнейших производителей специальной стали в России. Европейские чиновники утверждают, что на заводе разработали броневую сталь для танковой платформы. Также предприятие произвело специализированную сталь, которую используют для создания военных самолетов. Эти данные стали основанием для включения завода в реестр ограничительных мер.