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Два предприятия Волгограда попали в новый пакет санкций ЕС

Это металлургический комбинат и один из банков.

Евросоюз утвердил 21-й пакет санкций против России, куда вошли волгоградские организации. В черный список попали «Нокссбанк» и металлургический завод «Красный Октябрь». Документ опубликован на официальном сайте ЕС и включает ограничения для 170 компаний и 48 физических лиц.

«Красный Октябрь» указан как один из крупнейших производителей специальной стали в России. Европейские чиновники утверждают, что на заводе разработали броневую сталь для танковой платформы. Также предприятие произвело специализированную сталь, которую используют для создания военных самолетов. Эти данные стали основанием для включения завода в реестр ограничительных мер.

В отношении «Нокссбанка» европейские регуляторы выдвинули обвинения в участии в пилотном проекте Центробанка по цифровому рублю. Финансовой организации также вменяют обеспечение значительного дохода правительству РФ. Волгоградский банк оказался среди тех структур, которые ЕС считает поддерживающими экономику страны в условиях текущего геополитического противостояния.

Целью нового пакета ограничений назван подрыв российской экономики и военной машины. Однако количество санкционных пакетов уже превысило два десятка, что ставит под вопрос их эффективность.

Ранее сообщалось о срывах сроков строительства региональных объектов.

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