CNN: Вэнс выразил обеспокоенность по поводу эскалации конфликта с Ираном

Вице-президента США Джей Ди Вэнс выразил обеспокоенность по поводу эскалации конфликта с Ираном, пишет CNN со ссылкой на источники.
«Вице-президент Джей Ди Вэнс и председатель Объединённого комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн выразили обеспокоенность по поводу эскалации войны в Иране», — говорится в материале.
По данным собеседников телеканала, на совещании с участием президента США Дональда Трампа Кейн обратил внимание на риски истощения американских запасов боеприпасов.
Ранее в Axios писали, что Трамп распорядился не наносить новые удары по Ирану в пятницу, 24 июля, прервав почти двухнедельную серию ежедневных атак.
Издание The New York Times отмечало, что американский лидер отложил планы по усилению военной кампании против Ирана из-за риска истощить запасы ракет ПВО.