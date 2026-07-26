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NYT: риск нехватки ракет ПВО повлиял на планы Трампа по Ирану

Президент США Дональд Трамп временно приостановил планы по наращиванию военной кампании против Ирана из-за опасений, что это может привести к истощению запасов ракет противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

Источник: Reuters

«Трамп отложил, по крайней мере пока, планы резко усилить американскую военную кампанию против Ирана, особенно опасаясь, что расширение войны может привести к опасному истощению и без того сократившихся запасов противоракетных перехватчиков Patriot и других средств противовоздушной обороны на Ближнем Востоке», — говорится в материале.

По данным издания, американские власти опасаются возможности расширения конфликта на Ближнем Востоке и нарушения взаимоотношений со стратегическими партнерами в регионе Персидского залива. Кроме того, американский правительственный аппарат выражает тревогу относительно возможных экономических, энергетических и миграционных последствий.

Источники утверждают, что решение было принято Трампом после консультации с советниками и представителями высшего руководства администрации в пятницу.

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