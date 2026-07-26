NYT: риск нехватки ракет ПВО повлиял на планы Трампа по Ирану

«Трамп отложил, по крайней мере пока, планы резко усилить американскую военную кампанию против Ирана, особенно опасаясь, что расширение войны может привести к опасному истощению и без того сократившихся запасов противоракетных перехватчиков Patriot и других средств противовоздушной обороны на Ближнем Востоке», — говорится в материале.
По данным издания, американские власти опасаются возможности расширения конфликта на Ближнем Востоке и нарушения взаимоотношений со стратегическими партнерами в регионе Персидского залива. Кроме того, американский правительственный аппарат выражает тревогу относительно возможных экономических, энергетических и миграционных последствий.
Источники утверждают, что решение было принято Трампом после консультации с советниками и представителями высшего руководства администрации в пятницу.