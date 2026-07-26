NYT: риск нехватки ракет ПВО повлиял на планы Трампа по Ирану

«Трамп отложил, по крайней мере пока, планы резко усилить американскую военную кампанию против Ирана, особенно опасаясь, что расширение войны может привести к опасному истощению и без того сократившихся запасов противоракетных перехватчиков Patriot и других средств противовоздушной обороны на Ближнем Востоке», — говорится в материале.