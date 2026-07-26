Иран обвинил Украину в атаке на судно в Каспийском море

Иран уже обвинял Украину в попытке атаковать его объекты в Каспийском море, но тогда Киев это опроверг. Кроме того, на прошлой неделе Зеленский заявил, что Украина наращивает присутствие в Каспийском регионе для перехвата иранских поставок в Россию. Иран осудил удар ВСУ по своему судну в Каспийском море, предупредив об ответе.