Иран обвинил Украину в атаке на судно в Каспийском море

Министерство иностранных дел Ирана обвинило Украину в атаке на иранское торговое судно в Каспийском море, в результате которой один моряк погиб, еще один ранен, сообщает иранское ведомство. В Тегеране квалифицировали произошедшее как акт агрессии и нарушение Устава ООН. В МИД Ирана был вызван временный поверенный Украины, ему заявили официальный протест.
Название судна, его точное местонахождение и характер груза не раскрываются. Гражданство погибшего и состояние раненого также не уточняются. Иран призвал Совбез ООН и европейские государства отреагировать на инцидент.
Заявление Тегерана последовало за сообщением президента Украины Владимира Зеленского об ударах по судам, задействованным в перевозке военных грузов с участием Ирана. Он также упомянул российский военный корабль, но не назвал атакованные суда и их государственную принадлежность.
Украинские СМИ со ссылкой на СБУ сообщили, что целями могли стать грузовые суда «Порт Оля-2» и «Бегей», а также российский ракетный катер. Киев утверждает, что по каспийскому маршруту перевозятся вооружения и боеприпасы между Россией и Ираном.
Тегеран отрицает поставки оружия Москве и заявляет о нейтральной позиции. Украина отдельно не подтверждала ответственность за удар именно по иранскому судну.
Иран уже обвинял Украину в попытке атаковать его объекты в Каспийском море, но тогда Киев это опроверг. Кроме того, на прошлой неделе Зеленский заявил, что Украина наращивает присутствие в Каспийском регионе для перехвата иранских поставок в Россию. Иран осудил удар ВСУ по своему судну в Каспийском море, предупредив об ответе.
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