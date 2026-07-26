«Доходит редко-редко»: Пленный боец ВСУ раскрыл, что происходит с гумпомощью из Европы

По словам бойца, даже если помощь поступает в украинские части, она редко доходит до тех, кому действительно необходима. Также Табунщиков утверждает, что за время службы не видел современных беспилотников, средств радиоэлектронной борьбы и многих образцов зарубежного вооружения.