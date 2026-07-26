Хоценко назвал дату открытия в Омске самого большого за Уралом фонтана

Президент России Владимир Путин и губернатор Омской области Виталий Хоценко обсудили благоустройство омской набережной во время рабочей встречи.
Глава региона сообщил, что объект планируют открыть 20 августа. Там появится самый большой фонтан за Уралом.
«Всё получилось в лучшем виде. Мы его к концу… Форум же должен был быть изначально 20 августа, мы старались успеть к 25 июля, но немножко не получилось. 20 августа [откроем], это будет один из лучших объектов в стране и самый большой фонтан за Уралом. Здесь спасибо Герману Оскаровичу Грефу, он вложился прямо душой. С помощью архитекторов сделали великолепную концепцию…», — рассказал Хоценко.
По словам главы региона, в реализации проекта участвовали Сбер, «Газпром нефть», «Нацпроектстрой» и группа компаний «Титан».
«Здесь такая получилась народная стройка», — отметил губернатор.
Во время разговора Хоценко напомнил Путину, что глава Сбера Герман Греф учился в Омском государственном университете.
«Правильно, не жадничает», — сказал президент.