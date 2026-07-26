Хоценко назвал дату открытия в Омске самого большого за Уралом фонтана

«Всё получилось в лучшем виде. Мы его к концу… Форум же должен был быть изначально 20 августа, мы старались успеть к 25 июля, но немножко не получилось. 20 августа [откроем], это будет один из лучших объектов в стране и самый большой фонтан за Уралом. Здесь спасибо Герману Оскаровичу Грефу, он вложился прямо душой. С помощью архитекторов сделали великолепную концепцию…», — рассказал Хоценко.