Полковник Ходаренок: по заводам в Европе нужно бить с ядерным подкреплением

В апреле 2026 года министерство обороны России опубликовало адреса и названия филиалов украинских и совместных предприятий, где производят БПЛА для ВСУ. В Германии это вызвало серьезную озабоченность. Действительно ли Россия может ударить по европейским предприятиям, как и каким оружием может быть нанесен удар, какие у него могут быть последствия и при чем тут Иран — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.
Еще 15 апреля 2026 года министерство обороны России опубликовало список филиалов украинских компаний в Европе и зарубежных предприятий, работающих в интересах Вооруженных сил Украины. Были названы адреса 21 европейской компании, в том числе трех германских.
В Минобороны тогда подчеркнули, что поставки беспилотников Украине ведут к резкой эскалации военно-политической обстановки в Европе, а действия европейских руководителей все быстрее втягивают эти страны в войну с Россией. Наконец, в военном ведомстве России особо отметили, что воплощение сценариев Украины по терактам против РФ с применением БПЛА из Европы ведет к непредсказуемым последствиям.
Заявления Минобороны подобного рода вызвали немалую тревогу в Берлине. Ведомство по защите конституции ФРГ подготовило специальную инструкцию для предприятий оборонно-промышленного комплекса, в которой проанализированы текущие риски для отрасли. Уровень угрозы для немецких компаний, работающих с Киевом, оценивается как «по-прежнему высокий».
По следам Ирана.
Нельзя исключать, что на позицию Берлина по этому вопросу серьезное влияние оказали действия Ирана в конфликте с США. Как известно, Тегеран продолжает нанесение ракетных и дроновых ударов по нескольким арабским странам на Ближнем Востоке.
Согласно заявлению военно-политического руководства Ирана, удары наносятся по американским объектам и военным базам в регионе в ответ на атаки США и Израиля по Ирану. В Тегеране постоянно подчеркивают, что любая страна, которая позволит использовать свою территорию для атак на Исламскую республику, будет считаться законной целью для Вооруженных сил Ирана.
Вполне возможно, в ведомстве федерального канцлера считают, что Москва может последовать примеру Тегерана. Возникает вопрос, насколько в сложившейся военно-политической обстановке реальны удары Вооруженных сил России по европейским странам — производителям оружия и военной техники для Украины.
Как и чем бить?
Мнения по этому вопросу в российском экспертном сообществе разошлись. Одна часть специалистов считает, что удары надо было наносить еще вчера, другая — что подобный характер действий со стороны ВС РФ неизбежно приведет к выходу конфликта за пределы Украины, полномасштабному подключению европейских государств, чьи предприятия фигурируют в апрельском списке, к военным действиям и к сравнительно быстрому переходу к Третьей мировой войне.
Однако, по моему мнению, может не быть ни первого, ни второго, если военно-политическое руководство России продемонстрирует беспредельную решимость и готовность к применению всех видов оружия, в том числе и специального.
Возможный сценарий в этом случае может выглядеть примерно следующим образом. Выбирается одна из европейских стран, наиболее враждебно настроенная по отношению к России. На этот статус более других претендует, скажем так, островное государство. По военным объектам на территории этой страны наносятся удары конвенциональным оружием — крылатыми ракетами морского и воздушного базирования — в ночное время с целью минимизации жертв среди персонала. Но одновременно по всему периметру этой страны над акваториями морей и океанов осуществляются достаточно мощные высотные демонстрационные ядерные взрывы.
При этом высказывается следующее политическое заявление: «Попытаетесь отвечать нам обычными средствами и начать рассуждения вокруг статьи 5 Устава НАТО, ядерные удары из демонстрационных превратятся в атомные взрывы на вашей национальной территории, и снесем тогда все у вас к чертовой матери».
Напомним в этом плане выражение Никиты Хрущева: «Две-три термоядерных бомбы — и ваш непотопляемый авианосец навеки скроется в водах Атлантического океана». Ранее считалось, что эту фразу приписывали первому секретарю ЦК КПСС, а на самом деле он ее не произносил. Так вот — произносил. И это подтверждал его сын, Сергей Никитич.
Если наносить удар только конвенциональными средствами, без ядерного подкрепления, то велика вероятность, что все пойдет по тому сценарию, который предсказывается рядом экспертов — ответные удары со стороны противников, выход конфликта за пределы Украины, эскалация, подключение новых государств к участию в ударах по территории России, переход к Третьей мировой войне.
Если же продемонстрировать беспредельную решимость в вопросах применения специального оружия, то тут возможен и в целом благоприятный для России исход.
А если ничего не делать, пустить ситуацию на самотек, то БПЛА из европейских стран начнут поступать на Украину Ниагарским водопадом — что уже, по сути дела, по факту и происходит, — и вот тогда для нас будут действительно непредсказуемые последствия. Так что лозунг «Снесем все к чертовой матери!» становится велением военно-политического момента.
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
Биография автора:
Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.
Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),