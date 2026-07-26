Полковник Ходаренок: по заводам в Европе нужно бить с ядерным подкреплением

В апреле 2026 года министерство обороны России опубликовало адреса и названия филиалов украинских и совместных предприятий, где производят БПЛА для ВСУ. В Германии это вызвало серьезную озабоченность. Действительно ли Россия может ударить по европейским предприятиям, как и каким оружием может быть нанесен удар, какие у него могут быть последствия и при чем тут Иран — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.