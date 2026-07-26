Лукашенко: Минск является преданным другом Гаваны

26 июля кубинцы отмечают один из самых главных праздников — в этот день в 1953 году началась кубинская революция (Día de la Rebeldía Nacional), когда группа революционеров под предводительством Фиделя Кастро начала штурм военных казарм в городе Сантьяго-де-Куба.