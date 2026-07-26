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Лукашенко: Минск является преданным другом Гаваны

МИНСК, 26 июл — Sputnik. Белорусский лидер Александр Лукашенко поздравил кубинского коллегу Мигеля Марио Диаса-Канеля Бермудеса с одним из главных госпраздников Кубы — Днем национального восстания, сообщила пресс-служба главы государства.

Источник: Sputnik.by

Лукашенко отметил, что Куба в условиях беспрецедентного многолетнего внешнего давления продемонстрировала пример мужества и твердости духа. По его словам, героическую выдержку и неутомимую волю жителей страны глубоко уважают и искренне признают в мире.

Белорусский лидер уточнил, что отношения между Беларусью и Кубой всегда характеризовались высоким уровнем открытости, согласия и взаимопонимания.

«Минск, безусловно, является преданным другом Гаваны. Именно на этом прочном фундаменте рассчитываю на дальнейшее последовательное развитие и расширение связей с братской Кубой в рамках всех имеющихся возможностей», — говорится в сообщении.

Белорусский президент пожелал кубинскому коллеге доброго здоровья, неисчерпаемой мудрости и успехов, а народу Кубы — мира и благополучия.

26 июля кубинцы отмечают один из самых главных праздников — в этот день в 1953 году началась кубинская революция (Día de la Rebeldía Nacional), когда группа революционеров под предводительством Фиделя Кастро начала штурм военных казарм в городе Сантьяго-де-Куба.

Праздник отмечается на Кубе с большим размахом, полномасштабные празднования проходят в Гаване и Сантьяго-де-Куба.

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