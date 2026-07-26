Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Матвиенко назвала флот гарантом мирной жизни в России и оплотом ее мощи

Матвиенко направила Белоусову поздравление по случаю Дня ВМФ.

Источник: Комсомольская правда

Военно-морской флот является гарантом мирной жизни в России и оплотом мощи государства. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в поздравлении министру обороны Андрею Белоусову по случаю Дня ВМФ.

Спикер Совфеда поздравила с профессиональным праздником личный состав и ветеранов флота. Она отметила, что российские моряки продолжают многовековые флотские традиции. Во времена тяжелых испытаний они всегда находились в первых рядах защитников страны, а сегодня их мужество и самоотверженность помогают охранять морские рубежи и выполнять боевые задачи.

«Поздравляю вас, личный состав и ветеранов Военно-морского флота с профессиональным праздником. Военно-морской флот является гордостью нашей нации, оплотом ее мощи и гарантом мирной жизни», — говорится в обращении.

Председатель Совфеда выразила уверенность, что ВМФ продолжит укреплять оборонный потенциал России и повышать ее авторитет как великой морской державы.

Ранее помощник президента России Николай Патрушев заявил, что Военно-морской флот способен надежно обеспечить безопасность страны. Он подчеркнул, что моряки выполняют задачи во всех стратегически важных районах Мирового океана.

Узнать больше по теме
Валентина Матвиенко: биография председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ за годы работы стала одним из самых ярких российских политиков. Приглашение в райком комсомола изменило ее судьбу. Рассказываем, как сложилась политическая карьера Валентины Матвиенко, о ее увлечениях, детстве и личной жизни.
Читать дальше