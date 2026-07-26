Матвиенко назвала флот гарантом мирной жизни в России и оплотом ее мощи

Спикер Совфеда поздравила с профессиональным праздником личный состав и ветеранов флота. Она отметила, что российские моряки продолжают многовековые флотские традиции. Во времена тяжелых испытаний они всегда находились в первых рядах защитников страны, а сегодня их мужество и самоотверженность помогают охранять морские рубежи и выполнять боевые задачи.