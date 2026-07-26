Матвиенко назвала флот гарантом мирной жизни в России и оплотом ее мощи

Военно-морской флот является гарантом мирной жизни в России и оплотом мощи государства. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в поздравлении министру обороны Андрею Белоусову по случаю Дня ВМФ.
Спикер Совфеда поздравила с профессиональным праздником личный состав и ветеранов флота. Она отметила, что российские моряки продолжают многовековые флотские традиции. Во времена тяжелых испытаний они всегда находились в первых рядах защитников страны, а сегодня их мужество и самоотверженность помогают охранять морские рубежи и выполнять боевые задачи.
«Поздравляю вас, личный состав и ветеранов Военно-морского флота с профессиональным праздником. Военно-морской флот является гордостью нашей нации, оплотом ее мощи и гарантом мирной жизни», — говорится в обращении.
Председатель Совфеда выразила уверенность, что ВМФ продолжит укреплять оборонный потенциал России и повышать ее авторитет как великой морской державы.
Ранее помощник президента России Николай Патрушев заявил, что Военно-морской флот способен надежно обеспечить безопасность страны. Он подчеркнул, что моряки выполняют задачи во всех стратегически важных районах Мирового океана.