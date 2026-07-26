Ужин ФИФА в историческом замке за $75 тыс. заинтересовал прокуратуру

Генеральная прокуратура Мексики начала расследование в связи с проведением торжественного ужина ФИФА в замке Чапультепек, сообщает El Universal. Национальный институт антропологии и истории засекретил данные об оплате аренды — сумма составила более 1,3 млн песо (около 75 тыс. долларов). Сотрудники института подали заявление о нарушении закона.
23 июня группа сотрудников INAH подала заявление в прокуратуру, заявив о нарушении конституции Мексики из-за проведения приема в историческом комплексе. Ведомство засекретило данные об оплате, ссылаясь на тайну следствия.
Чапультепекский дворец — бывшая резиденция губернаторов, императоров и президентов Мексики. Сейчас там находится главная экспозиция Национального исторического музея.
Расследование продолжается. В ФИФА и администрации президента Мексики инцидент пока не комментировали. Кроме того, Испания жестко раскритиковала игроков Аргентины за хамство на поле.
В 2024 году аналогичный скандал разразился в Перу, где Минкульт разрешил провести частный банкет в историческом монастыре, что вызвало протесты общественности. Кроме того, в мае 2026 года ЮНЕСКО призвала страны ужесточить контроль за использованием объектов наследия в коммерческих целях.
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