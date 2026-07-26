ВС РФ ударили по инфраструкрутре в порту Черноморск, заявили в Минобороны России

Минобороны России заявило, что российские войска ударили по объектам инфраструктуры в порту Черноморск Одесской области.
Объекты, которые удалось поразить Вооруженным силам Российской Федерации, использовались для доставки и хранения грузов военного назначения, заявили в оборонном ведомстве РФ.
Также групповому удару подверглись предприятия военно-промышленного комплекса Украины в Киеве, следует из заявления пресс-службы Минобороны.
Дежурными средствами ПВО за сутки были перехвачены и уничтожены 133 украинских БПЛА.
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