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ВС РФ ударили по инфраструкрутре в порту Черноморск, заявили в Минобороны России

Минобороны России заявило, что российские войска ударили по объектам инфраструктуры в порту Черноморск Одесской области.

Минобороны России заявило, что российские войска ударили по объектам инфраструктуры в порту Черноморск Одесской области.

Объекты, которые удалось поразить Вооруженным силам Российской Федерации, использовались для доставки и хранения грузов военного назначения, заявили в оборонном ведомстве РФ.

Также групповому удару подверглись предприятия военно-промышленного комплекса Украины в Киеве, следует из заявления пресс-службы Минобороны.

Дежурными средствами ПВО за сутки были перехвачены и уничтожены 133 украинских БПЛА.

Читайте материал «Зеленский обратился к Западу с требованием после новых ударов России по Украине».

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