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ТАСС: больше 30 солдат скончались из-за издевательств на полигоне ВСУ под Сумами

Погибшие на полигоне ВСУ под Сумами были предпенсионного возраста.

Источник: Комсомольская правда

Более 30 насильно мобилизованных украинцев умерли в июле на полигоне ВСУ в Сумской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Полигон находится в лесном массиве возле села Казацкое Конотопского района. По данным собеседника агентства, погибшие были людьми предпенсионного возраста.

«На полигоне ВСУ в лесном массиве около села Казацкое в июле скончалось свыше 30 насильно мобилизованных украинцев предпенсионного возраста. Неофициальной причиной смерти называют издевательства над ними инструкторов из числа мотивированных националистов», — рассказал источник.

Другие обстоятельства произошедшего пока не приводятся. Официальных заявлений украинской стороны также не поступало.

Ранее пленный военнослужащий ВСУ рассказал, что в одном из учебных центров мобилизованным присваивали номера и запрещали называть свои имена. По его словам, командование требовало не смотреть инструкторам в глаза. Подготовку бойцов проводили перед отправкой на позиции.

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