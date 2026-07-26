ТАСС: больше 30 солдат скончались из-за издевательств на полигоне ВСУ под Сумами

Ранее пленный военнослужащий ВСУ рассказал, что в одном из учебных центров мобилизованным присваивали номера и запрещали называть свои имена. По его словам, командование требовало не смотреть инструкторам в глаза. Подготовку бойцов проводили перед отправкой на позиции.