Под Волгоградом простились с 37-летним отцом, погибшим в ДНР

Как сообщили в администрации Новоаннинского муниципального района, мужчина служил по контракту с начала апреля прошлого года. Он занимал должность стрелка-помощника гранатометчика мотострелкового батальона. По данным местных властей, с первых дней службы Андрей Николаевич зарекомендовал себя как надежный воин.