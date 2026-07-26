Под Волгоградом простились с 37-летним отцом, погибшим в ДНР

В Новоаннинском районе Волгоградской области состоялась церемония прощания с 37-летним военнослужащим Андреем Кувшиновым. Трагедия произошла 25 октября 2025 года в районе населенного пункта Клебан-Бык Донецкой Народной Республики.
Как сообщили в администрации Новоаннинского муниципального района, мужчина служил по контракту с начала апреля прошлого года. Он занимал должность стрелка-помощника гранатометчика мотострелкового батальона. По данным местных властей, с первых дней службы Андрей Николаевич зарекомендовал себя как надежный воин.
У погибшего контрактника осталась дочь. Администрация района официально выразила соболезнования родным и близким погибшего.
Ранее сообщалось о передаче наград семьям погибших в зоне СВО волгоградцев.