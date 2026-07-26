Беларусь готова активизировать сотрудничество с Мальдивами

Президент пожелал коллеге успехов, а жителям Мальдив — мирного неба и динамичного развития.
«Подтверждаю готовность к плодотворной работе вместе с Вами для активизации сотрудничества между нашими дружественными странами по всем направлениям взаимного интереса», — говорится в сообщении.
Мальдивы с 1887 года находились под протекторатом Великобритании, однако в апреле 1964-го жители островного государства решили отделиться от метрополии и устроили бунт, осадив резиденцию местного главы администрации — ставленника британской короны. Спустя чуть больше года, 26 июля 1965-го, королева предоставила независимость Мальдивам.