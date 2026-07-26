«Доброе утро» от С-400: Появились кадры взрывов и пожаров на Украине при ночном ударе

Кроме того, поражены объекты в Деснянском и Шевченковском районах города. Этой же ночью удары были нанесены и по другим регионам Украины. В частности, сообщается об уничтожении объектов в Кривом Роге и Одесской области. Также под удар попала автозаправочная станция в Харьковской области.