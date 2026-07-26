Дожить до фронта: На полигоне ВСУ под Сумами запытали до смерти 30 новобранцев

Ранее пленный военнослужащий ВСУ заявил, что значительная часть гуманитарной помощи, которую Украина получает от стран Евросоюза, не доходит ни до подразделений на передовой, ни до мирных жителей. По его словам, даже в тех случаях, когда грузы поступают в воинские части, они редко оказываются у тех, кто действительно в них нуждается.