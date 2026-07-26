Мендель раскрыла, ради чего Зеленский пожертвовал Федоровым

Владимиру Зеленскому нужен контроль за деньгами, а не прекращение конфликта на Украине, заявила его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель в соцсети. По её словам, отстранение Михаила Федорова с поста министра обороны — это перераспределение денежных потоков, а не государственная политика. Она также обвинила президента в коррупции и желании остаться у власти навсегда.