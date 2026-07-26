Вениамин Кондратьев поздравил военных моряков с 330-летием ВМФ России

«В этом году исполняется 330 лет со дня основания Военно-морского флота России. Все эти годы он остается надежным гарантом суверенитета и интересов нашей страны на просторах мирового океана. Современный ВМФ — это передовые корабли, подлодки, высокоточная навигация и новейшие комплексы вооружения, благодаря которым Россия по праву считается одной из ведущих морских держав», — написал Кондратьев.