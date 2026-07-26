Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вениамин Кондратьев поздравил военных моряков с 330-летием ВМФ России

Губернатор Кубани поздравил жителей региона с Днем ВМФ.

Источник: Комсомольская правда

Для Краснодарского края, имеющего сотни километров морских границ и принимающего в Новороссийске корабли Черноморского флота, День Военно-морского флота — праздник стратегический и глубоко личный. В этом году он особенный — легендарный отечественный флот отмечает грандиозный юбилей.

С праздником ветеранов, личный состав флота и всех жителей Кубани поздравил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Он напомнил, что уже более трех веков флот надежно стоит на страже южных рубежей и национальных интересов нашей страны в мировом океане.

Сегодня российский флот — это уникальный сплав передовых технологий и несгибаемого характера. Глава Кубани отметил, за счет чего Россия удерживает статус великой морской державы.

«В этом году исполняется 330 лет со дня основания Военно-морского флота России. Все эти годы он остается надежным гарантом суверенитета и интересов нашей страны на просторах мирового океана. Современный ВМФ — это передовые корабли, подлодки, высокоточная навигация и новейшие комплексы вооружения, благодаря которым Россия по праву считается одной из ведущих морских держав», — написал Кондратьев.

Особое внимание губернатор уделил преемственности поколений. По его словам, в основе нынешней оборонной мощи лежит подвиг предков, на который сегодня равняются современные экипажи, противостоящие новым глобальным вызовам.

Узнать больше по теме
Вениамин Кондратьев: губернатор Краснодарского края, юрист и семьянин
Кубань считается продовольственной житницей России: во все уголки страны регион поставляет свеклу, пшеницу, рис, фрукты и вино. С 2015 года субъект федерации возглавляет Вениамин Кондратьев. За десять лет под его руководством Краснодарский край добился немалых успехов: собрали главное из биографии политика.
Читать дальше