Деньги важнее мира: Бывший пресс-секретарь Зеленского вытрясла его грязное бельё

При этом бывший пресс-секретарь отметила, что не считает Фёдорова идеальным министром или политиком, каким его представляют ведущие СМИ. Мендель также заявила, что происходящее, по её мнению, свидетельствует о системной коррупции в украинской власти. Кроме того, она утверждает, что Владимир Зеленский стремится сохранить своё пребывание у власти как можно дольше.