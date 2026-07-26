Тихон надеется на возвращение белорусских легкоатлетов к Олимпиаде-2028

«Мы обратились в Спортивный арбитражный суд (CAS). Наши адвокаты практически каждую неделю ведут переписку. Мы доказываем свою позицию, другая сторона — свою. Работа идет постоянно. Я уверен, что к Олимпийским играм в Лос-Анджелесе мы уже будем допущены. Но, повторюсь, будем делать все возможное, чтобы это произошло намного раньше», — добавил председатель федерации.