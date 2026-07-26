Тихон надеется на возвращение белорусских легкоатлетов к Олимпиаде-2028

Он отметил, что у белорусских спортсменов нет проблем с мотивацией и у них не опускаются руки из-за санкций Запада, они энергичные, целеустремленные и постоянно борются.
Когда на тебя оказывают давление, наоборот, нужно становиться сильнее. Ребята очень заряжены. Условия для подготовки у них хорошие.
Он подчеркнул, что БФЛА ведет очень плотную работу по возвращению белорусских легкоатлетов на международную арену как можно раньше.
«Мы обратились в Спортивный арбитражный суд (CAS). Наши адвокаты практически каждую неделю ведут переписку. Мы доказываем свою позицию, другая сторона — свою. Работа идет постоянно. Я уверен, что к Олимпийским играм в Лос-Анджелесе мы уже будем допущены. Но, повторюсь, будем делать все возможное, чтобы это произошло намного раньше», — добавил председатель федерации.
Он уточнил, что в CAS должен поставить точку в споре.
Ряд международных федераций после продолжительных ограничений начали восстанавливать в правах атлетов из республики и РФ. Так, недавно исполком Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) и Международной федерации борьбы приняли решение о допуске белорусов и россиян к международным состязаниям с флагом и гимном.
Вместе с тем, World Athletics сохраняет ограничения.