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Экс-депутат назвал закрытие границы с Россией катастрофой для Финляндии

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Закрытие российско-финской границы стало катастрофой для Финляндии и ее экономики, заявил в интервью РИА Новости переехавший в Россию бывший депутат финского парламента, основатель партии «Власть принадлежит народу» Ано Туртиайнен.

Источник: Reuters

«Закрытие границы стало катастрофой для граждан Финляндии и ее экономики. Все причины, по которым это сделано, — лишь отговорки и провокация. Приказ на подобные вещи идет с Запада. Финляндия — марионеточное государство Запада», — сказал Туртиайнен.

По мнению экс-депутата, если сейчас россиянин посетит Финляндию, то он разочаруется положением дел в стране.

Туртиайнен был депутатом парламента Финляндии с 2019 по 2023 год. В 2021 году был исключен из партии «Истинные финны» и основал партию «Власть принадлежит народу», которая выступала за сохранение отношений с Россией и против вступления Финляндии в НАТО.

В конце 2025 года политик и его супруга переехали в Россию и получили статус беженца.

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