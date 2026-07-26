Особый праздник для Крыма и Севастополя: власти поздравили офицеров и моряков ВМФ

Сегодня многие наши военнослужащие встречают праздник далеко от дома. Мне очень хочется, чтобы каждый из вас, севастопольских моряков, знал: мы вас ждем. Вас ждут дома родные и близкие. Ждет Севастополь! Мы в вас верим, переживаем за вас и гордимся вами. Мы все знаем, какой ценой добывается Победа. И очень хотим, чтобы вы поскорее вернулись домой — в мирный город, где мы вместе эту Победу отпразднуем.