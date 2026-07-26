Лукашенко пообещал развивать связи с Кубой

Минск рассчитывает на дальнейшее последовательное развитие и расширение связей с Гаваной, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в поздравлении кубинскому лидеру Мигелю Диас-Канелю с Днем национального восстания. Он подчеркнул, что Куба показала пример мужества и твердости духа в условиях многолетнего внешнего давления, а Белоруссия является преданным другом Гаваны. Лукашенко также отметил высокий уровень открытости и взаимопонимания в отношениях двух стран.
Лукашенко поздравил Диас-Канеля 26 июля — в день, когда на Кубе отмечают один из главных государственных праздников. Героическая выдержка кубинцев, по его словам, вызывает глубокое уважение в мире.
Белорусский лидер подчеркнул, что отношения между Минском и Гаваной всегда строились на согласии и взаимопонимании. Он выразил надежду на дальнейшее сотрудничество «в рамках всех имеющихся возможностей».
В поздравлении также прозвучали пожелания здоровья и успехов кубинскому президенту, а кубинскому народу — мира и благополучия. Конкретные направления сотрудничества не уточнялись.
Белоруссия и Куба поддерживают тесные связи еще с советских времен. В последние годы страны активизировали взаимодействие в сельском хозяйстве, промышленности и фармацевтике. Лукашенко также рассказал, что белорусы даже во время военных конфликтах думают о работе в поле.
В апреле 2026 года делегация Кубы посетила Минск для переговоров о поставках белорусских тракторов и удобрений. Кроме того, в июне Белоруссия и Куба подписали соглашение о сотрудничестве в области биотехнологий.
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