Лукашенко пообещал развивать связи с Кубой

Минск рассчитывает на дальнейшее последовательное развитие и расширение связей с Гаваной, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в поздравлении кубинскому лидеру Мигелю Диас-Канелю с Днем национального восстания. Он подчеркнул, что Куба показала пример мужества и твердости духа в условиях многолетнего внешнего давления, а Белоруссия является преданным другом Гаваны. Лукашенко также отметил высокий уровень открытости и взаимопонимания в отношениях двух стран.