Ормуз пока без сюрпризов: Иран и Оман нашли общий язык, но пролив не открывает новую главу

Переговоры между сторонами оказались полезными и позволили продвинуться в обсуждении вопросов, связанных с судоходством в Ормузском проливе. Соответствующее заявление сделал официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. Вместе с тем в Тегеране подчеркнули, что на данный момент никаких изменений в организации движения судов через Ормузский пролив не произошло.
Ранее сообщалось о пожаре на торговом судне Британии у побережья Омана. Инцидент произошёл примерно в восьми морских милях к северо-западу от населённого пункта Кумзар. Что именно стало причиной пожара, пока не установлено.
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