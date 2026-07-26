Ормуз пока без сюрпризов: Иран и Оман нашли общий язык, но пролив не открывает новую главу

Иран подтвердил продвижение в переговорах с Оманом по вопросу судоходства через Ормузский пролив. При этом действующий режим движения по стратегически важному маршруту пока остаётся без изменений. О достигнутом прогрессе в диалоге с Оманом сообщили в Министерстве иностранных дел Ирана.