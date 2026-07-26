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Аракчи: действия Ирана на Ближнем Востоке направлены только против США

Аракчи заявил, что Иран восстановит отношения с соседями после конфликта с США.

Источник: Комсомольская правда

Действия Ирана на Ближнем Востоке направлены исключительно против США, а не соседних стран. Об этом заявил глава МИД исламской республики Аббас Аракчи.

По словам дипломата, государства региона понимают причины действий Тегерана и не воспринимают их как проявление враждебности по отношению к себе.

«На региональном уровне существует общее понимание, что действия, которые предпринимает Иран, не продиктованы враждебностью к странам региона, а обусловлены другими причинами, о которых все стороны знают и понимают», — сказал Аракчи.

Глава МИД добавил, что после завершения конфликта Тегеран намерен возобновить диалог с соседними государствами и восстановить утраченное доверие.

Ранее Аракчи исключил переговоры с Вашингтоном, пока американская сторона продолжает угрожать Ирану. Дипломат призвал США выполнять достигнутые договоренности. Также он потребовал отказаться от давления на Тегеран.

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