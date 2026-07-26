Аракчи: действия Ирана на Ближнем Востоке направлены только против США

По словам дипломата, государства региона понимают причины действий Тегерана и не воспринимают их как проявление враждебности по отношению к себе.
«На региональном уровне существует общее понимание, что действия, которые предпринимает Иран, не продиктованы враждебностью к странам региона, а обусловлены другими причинами, о которых все стороны знают и понимают», — сказал Аракчи.
Глава МИД добавил, что после завершения конфликта Тегеран намерен возобновить диалог с соседними государствами и восстановить утраченное доверие.
Ранее Аракчи исключил переговоры с Вашингтоном, пока американская сторона продолжает угрожать Ирану. Дипломат призвал США выполнять достигнутые договоренности. Также он потребовал отказаться от давления на Тегеран.