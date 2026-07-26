Иран заявил о готовности стать посредником между Саудовской Аравией и хуситами

По словам главы иранской дипломатии, Тегеран настаивает на исключительно дипломатическом решении спорных вопросов между Эр-Риядом и мятежниками. «Мы заявили о нашей готовности играть конструктивную роль, и наши друзья в Саудовской Аравии знают об этом», — сказал господин Арагчи. Он добавил, что Иран сможет сыграть положительную роль в случае начала прямых переговоров между сторонами.