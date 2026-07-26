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Иран заявил о готовности стать посредником между Саудовской Аравией и хуситами

Иран выразил готовность содействовать урегулированию затяжного конфликта между Саудовской Аравией и йеменским движением «Ансар Аллах» (хуситы). Об этом в интервью газете «Иран» заявил министр иностранных дел исламской республики Аббас Арагчи.

Иран выразил готовность содействовать урегулированию затяжного конфликта между Саудовской Аравией и йеменским движением «Ансар Аллах» (хуситы). Об этом в интервью газете «Иран» заявил министр иностранных дел исламской республики Аббас Арагчи.

По словам главы иранской дипломатии, Тегеран настаивает на исключительно дипломатическом решении спорных вопросов между Эр-Риядом и мятежниками. «Мы заявили о нашей готовности играть конструктивную роль, и наши друзья в Саудовской Аравии знают об этом», — сказал господин Арагчи. Он добавил, что Иран сможет сыграть положительную роль в случае начала прямых переговоров между сторонами.

Это заявление прозвучало на фоне продолжающихся попыток ООН стабилизировать ситуацию в Йемене, где гражданская война длится с 2014 года. Иран традиционно считается одним из ключевых союзников хуситов, тогда как Саудовская Аравия возглавляет коалицию, поддерживающую международно признанное правительство. Ранее Эр-Рияд уже пошел на сближение с Тегераном в рамках китайских посреднических усилий, что создало почву для новых дипломатических инициатив.

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