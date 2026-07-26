Количество украинских БПЛА, сбитых в Курской области за сутки, превысило сотню

За сутки в Курской области были сбиты 103 украинских БПЛА, заявил руководитель субъекта Александр Хинштейн.
Как уточняется, речь идет о периоде с 9 часов утра 25 июля до 9.00 26 июля.
7 раз дроны атаковали Курскую область с помощью взрывных устройств, говорится в мессенджере.
ВСУ обстреляли область с применением артиллерии 62 раза за сутки.
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