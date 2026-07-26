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Количество украинских БПЛА, сбитых в Курской области за сутки, превысило сотню

За сутки в Курской области были сбиты 103 украинских БПЛА, заявил руководитель субъекта Александр Хинштейн.

За сутки в Курской области были сбиты 103 украинских БПЛА, заявил руководитель субъекта Александр Хинштейн.

Как уточняется, речь идет о периоде с 9 часов утра 25 июля до 9.00 26 июля.

7 раз дроны атаковали Курскую область с помощью взрывных устройств, говорится в мессенджере.

ВСУ обстреляли область с применением артиллерии 62 раза за сутки.

Читайте материал «ВС РФ ударили по инфраструкрутре в порту Черноморск, заявили в Минобороны России».

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