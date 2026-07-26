Тегеран и Маскат провели переговоры по безопасности в Ормузе

В июле 2026 года КСИР сообщил об инцидентах с двумя судами в Ормузском проливе, заявив, что без разрешения Тегерана через пролив не пройдет ни нефть, ни газ. Кроме того, на прошлой неделе США направили в Персидский залив дополнительные военные корабли.