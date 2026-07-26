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Тегеран и Маскат провели переговоры по безопасности в Ормузе

Стороны обменялись мнениями о принципах безопасности с учетом суверенных прав.

Несколько раундов переговоров между Ираном и Оманом по вопросу судоходства в Ормузском проливе прошли в Тегеране, заявил представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи. Стороны обменялись мнениями об общих принципах и практических механизмах безопасности судоходства с учетом суверенных прав обеих стран. Технические консультации будут продолжены.

Переговоры прошли на уровне заместителей министров иностранных дел в пятницу и субботу. Иран и Оман обсудили способы обеспечения безопасности в стратегически важном проливе.

Ормузский пролив является ключевым маршрутом для мировых поставок нефти. Любые перебои в его работе влияют на глобальные цены.

США и Израиль начали войну с Ираном 28 февраля. В июне стороны подписали меморандум о прекращении огня, но 8 июля США возобновили удары, обвинив Тегеран в нарушении условий по Ормузскому проливу.

Иран неоднократно заявлял о контроле над проливом и угрожал перекрыть его в ответ на внешнее давление. Переговоры с Оманом могут стать каналом для деэскалации.

В июле 2026 года КСИР сообщил об инцидентах с двумя судами в Ормузском проливе, заявив, что без разрешения Тегерана через пролив не пройдет ни нефть, ни газ. Кроме того, на прошлой неделе США направили в Персидский залив дополнительные военные корабли.

Иран играет мускулами: КСИР атаковал иностранное судно в проливе.

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