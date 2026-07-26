NYT: Трамп отказался от ударов по Ирану из-за нехватки средств ПВО

Президент США Дональд Трамп временно отказался от планов резкого усиления военных ударов по Ирану. Как сообщает The New York Times со ссылкой на источники, господин Трамп встревожен тем, что масштабные боевые действия могут истощить запасы ракет-перехватчиков Patriot и других средств ПВО на Ближнем Востоке, которые и без того находятся на критическом уровне.