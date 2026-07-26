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Лукашенко сказал о культуре обслуживания и доброжелательности в торговле

Лукашенко поздравил работников торговли с профессиональным праздником.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников торговли с профессиональным праздником, сообщает пресс-служба белорусского лидера.

В поздравлении говорится, что в настоящее время торговля — это комфорт миллионов белорусов. А вот уровень сервиса в торговых центрах, магазинах напрямую зависит от профессионализма, ответственности и внимательного отношения к покупателям работников торговли.

«Неизменными при этом остаются присущие работникам торговли доброжелательность, компетентность и преданность любимому делу», — подчеркнул Александр Лукашенко.

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