Лукашенко сказал о культуре обслуживания и доброжелательности в торговле

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников торговли с профессиональным праздником, сообщает пресс-служба белорусского лидера.
В поздравлении говорится, что в настоящее время торговля — это комфорт миллионов белорусов. А вот уровень сервиса в торговых центрах, магазинах напрямую зависит от профессионализма, ответственности и внимательного отношения к покупателям работников торговли.
«Неизменными при этом остаются присущие работникам торговли доброжелательность, компетентность и преданность любимому делу», — подчеркнул Александр Лукашенко.