Хоценко рассказал Путину о масштабных стройках в Омской области на сотни миллиардов рублей

На встрече с главой государства Владимиром Путиным, которая состоялась в субботу, 25 июля 2026 года, губернатор Омской области Виталий Хоценко представил ряд масштабных строек в регионе. Среди них — завод графитированных электродов (инвестиции — 100 млрд рублей) и завод сверхкрупногабаритных шин (60 млрд рублей).
Ключевым транспортным проектом, как отмечается, станет строительство нового аэропорта Омск-Федоровка. Губернатор подчеркнул, что проект переходит в активную фазу:
К концу года мы должны выйти на активную фазу строительства. Сейчас мы получили экспертизу проектно-сметной документации на аэродром. Ждем экспертизу терминального комплекса.
Кроме того, по словам главы региона, ведутся работы по благоустройству омской набережной, где появится крупнейший за Уралом фонтан. На проект выделен 1 миллиард рублей. Открытие объекта запланировано на 20 августа 2026 года.
Виталий Хоценко также обратился к Владимиру Путину с просьбой поддержать продолжение работ по благоустройству набережной в Омске, сообщив, что последние 5,5 километра территории до сих пор остаются неухоженными. Хоценко рассказал о планах подать заявку на финансирование следующего этапа проекта в 2027—2028 годах. По его словам, предполагается запросить порядка одного миллиарда рублей из расчета по 500 миллионов ежегодно, при этом, как подчеркнул губернатор, регион готов вложить со своей стороны не меньшую сумму за счет региональных и внебюджетных источников.