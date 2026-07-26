Хоценко рассказал Путину о масштабных стройках в Омской области на сотни миллиардов рублей

Виталий Хоценко также обратился к Владимиру Путину с просьбой поддержать продолжение работ по благоустройству набережной в Омске, сообщив, что последние 5,5 километра территории до сих пор остаются неухоженными. Хоценко рассказал о планах подать заявку на финансирование следующего этапа проекта в 2027—2028 годах. По его словам, предполагается запросить порядка одного миллиарда рублей из расчета по 500 миллионов ежегодно, при этом, как подчеркнул губернатор, регион готов вложить со своей стороны не меньшую сумму за счет региональных и внебюджетных источников.