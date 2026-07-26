У Фридмана идет арбитраж с Нидерландами из-за экспроприации активов

Российский предприниматель Михаил Фридман инициировал инвестиционный арбитраж против Нидерландов, обвинив страну в экспроприации его инвестиций, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на карточку дела на сайте Постоянной палаты третейского суда.
Бизнесмен утверждает, что Нидерланды нарушили соглашение 1989 года о защите капиталовложений, изъяв его активы в Amsterdam Trade Bank, Veon и Holland & Barrett. Ущерб оценивается в несколько сотен миллионов долларов.
Спор рассмотрит арбитраж в Дубайском международном финансовом центре. Интересы предпринимателя представляют юристы из России, Великобритании и Франции. Это третий подобный иск Фридмана против европейских государств — ранее он подал арбитражи к Люксембургу и Великобритании.