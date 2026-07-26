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У Фридмана идет арбитраж с Нидерландами из-за экспроприации активов

Фридман подал иск к Нидерландам на сотни миллионов долларов.

Источник: Комсомольская правда

Российский предприниматель Михаил Фридман инициировал инвестиционный арбитраж против Нидерландов, обвинив страну в экспроприации его инвестиций, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на карточку дела на сайте Постоянной палаты третейского суда.

Бизнесмен утверждает, что Нидерланды нарушили соглашение 1989 года о защите капиталовложений, изъяв его активы в Amsterdam Trade Bank, Veon и Holland & Barrett. Ущерб оценивается в несколько сотен миллионов долларов.

Спор рассмотрит арбитраж в Дубайском международном финансовом центре. Интересы предпринимателя представляют юристы из России, Великобритании и Франции. Это третий подобный иск Фридмана против европейских государств — ранее он подал арбитражи к Люксембургу и Великобритании.

В марте послы 27 стран Евросоюза согласовали продление санкций против более 2,6 тысячи россиян на полгода. В «черном списке» остался и финансист Фридман, несмотря на то, что ранее предприниматель добился решения Суда ЕС в свою пользу.

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