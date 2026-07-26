Путь к сердцу Трампа лежит через Ормуз: Британия хочет вернуть доверие США

Напомним, что Кир Стармер объявил об уходе с поста премьер-министра Великобритании, а на смену ему пришёл Энди Бернем, занимавший ранее пост мэра Большого Манчестера. При этом в Москве не ожидают потепления в отношениях с Лондоном от такой перестановки.