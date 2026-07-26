Путь к сердцу Трампа лежит через Ормуз: Британия хочет вернуть доверие США

Одним из аргументов британской стороны должна стать масштабная модернизация вооружённых сил. Стритинг намерен продемонстрировать Вашингтону готовность королевства активнее участвовать в обеспечении международной безопасности.
Отдельное направление переговоров связано с Ормузским проливом. Глава ведомства рассчитывает на «совместную работу» с США по восстановлению судоходства через этот стратегически важный маршрут.
Кроме того, министр предложил собрать в Лондоне международную конференцию. Её участники могут обсудить создание коалиции, которая займётся защитой торговых судов и обеспечением безопасности морских перевозок в регионе.
Напомним, что Кир Стармер объявил об уходе с поста премьер-министра Великобритании, а на смену ему пришёл Энди Бернем, занимавший ранее пост мэра Большого Манчестера. При этом в Москве не ожидают потепления в отношениях с Лондоном от такой перестановки.
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