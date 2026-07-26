ВС РФ сорвали мощную атаку ВСУ в Запорожской области

Система сопровождения целей позволила перехватить все аппараты до того, как они достигли рубежей группировки. В ходе отражения атаки сбито более 20 беспилотников самолётного типа (модели TOR, «Шарк» и «Лелека») и свыше 30 ударных гексакоптеров типа «Баба-яга». Таким образом, противник не смог провести разведку и нанести удары по расположению войск.