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ВС РФ сорвали мощную атаку ВСУ в Запорожской области

В Запорожской области подразделения противовоздушной обороны группировки «Восток» пресекли массированный налёт беспилотной авиации противника. Военные зафиксировали приближение нескольких групп БПЛА, которые вели разведку позиций и готовили удары тяжёлыми гексакоптерами, сообщили в российском оборонном ведомстве.

В Запорожской области подразделения противовоздушной обороны группировки «Восток» пресекли массированный налёт беспилотной авиации противника. Военные зафиксировали приближение нескольких групп БПЛА, которые вели разведку позиций и готовили удары тяжёлыми гексакоптерами, сообщили в российском оборонном ведомстве.

Система сопровождения целей позволила перехватить все аппараты до того, как они достигли рубежей группировки. В ходе отражения атаки сбито более 20 беспилотников самолётного типа (модели TOR, «Шарк» и «Лелека») и свыше 30 ударных гексакоптеров типа «Баба-яга». Таким образом, противник не смог провести разведку и нанести удары по расположению войск.

Параллельно операторы разведывательных дронов обнаружили выдвижение украинских резервов к линии фронта. Пехота перемещалась малыми группами, используя лесополосы для маскировки. Координаты групп были переданы расчётам FPV-дронов, которые нанесли удары прямо на маршрутах выдвижения.

Тех, кому удалось укрыться в лесных массивах, также нашли и атаковали. В итоге потери личного состава ВСУ составили более 15 человек, а переброска подкреплений на данный участок полностью сорвана.

В Запорожской области «Гиацинт-С» уничтожил более 10 пунктов управления БПЛА ВСУ.

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