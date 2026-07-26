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Reuters: США и Украина подготовили для РФ предложение о прекращении огня в небе

США и Украина подготовили новое предложение для России о прекращении огня в небе в зоне проведения специальной военной операции. Об этом в пятницу, 24 июля, сообщили в Reuters со ссылкой на источники.

США и Украина подготовили новое предложение для России о прекращении огня в небе в зоне проведения специальной военной операции. Об этом в пятницу, 24 июля, сообщили в Reuters со ссылкой на источники.

— Украинские и американские официальные лица обсуждали предложение о прекращении воздушного огня, которое будет представлено российским властям в рамках нового раунда мирных предложений, направленных на прекращение войны, — говорится в материале.

По информации агентства, американский президент Дональд Трамп и украинский лидер Владимир Зеленский должны встретиться в Вашингтоне во вторник, 28 июля. Зеленский заинтересован в поездке в США, однако его команда ожидает официального подтверждения графика Трампа от Белого дома, сказано в публикации.

24 июля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что любая договоренность по Украине должна содержать элемент компромисса. В качестве примера он привел договоренности, достигнутые после встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже в прошлом году.

По его словам, Россия после саммита в Анкоридже сдержала слово по принципу «пацан сказал — пацан сделал». Таким образом дипломат прокомментировал утверждения госсекретаря США Марко Рубио о том, что договоренности, к которым сторонам удалось прийти в ходе встречи, провалились.

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