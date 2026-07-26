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Песков заявил, что переговоры Путина и Орбана никогда не шли на русском языке

Песков прокомментировал фразу Орбана на русском языке.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин и бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан никогда не вели переговоры на русском языке. Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал «Российской газете».

Представителя Кремля спросили об этом после выступления Орбана в румынском городе Бэиле-Тушнад. Рассуждая о ситуации в Венгрии, политик по-русски произнес название романа Николая Чернышевского «Что делать?».

«Я думаю, честно говоря, что он просто процитировал название произведения. Он образованный человек», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента добавил, что во время встреч Путина и Орбана всегда использовался перевод. По его словам, венгерский политик ранее не произносил русские слова или цитаты на русском языке.

«Переговоры никогда не шли на русском языке, всегда с переводчиками», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее Орбан заявил, что после смены власти в Венгрии начался произвол. По его словам, отстранение президента страны от должности показало, что теперь никто из граждан не может чувствовать себя в безопасности.

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