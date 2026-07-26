В Махачкале трое детей, оставшиеся без присмотра, отравились газом

«По версии следствия, в вечернее время 25 июля… в одном из домовладений по улице Бугленской города Махачкалы трое малолетних детей… открыли газовый кран, расположенный в доступном для них месте. В результате бесконтрольного поступления природного газа в жилое помещение дети получили острое отравление, от которого скончались», — говорится в сообщении.
Отмечается, что дети были без надлежащего контроля. В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).