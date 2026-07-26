Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Беглов и главком ВМФ Моисеев возложили цветы к Медному всаднику и памятнику адмиралу Ушакова

Празднование Дня ВМФ началось с торжественных церемоний и подъема флагов.

Источник: gov.spb.ru

В Петербурге 26 июля стартовали праздничные мероприятия, посвященные Дню Военно-Морского Флота. Губернатор Александр Беглов и главнокомандующий ВМФ России, Герой России адмирал Александр Моисеев возложили цветы к памятнику Петру I на Сенатской площади, а затем к памятнику адмиралу Федору Ушакову у Центрального военно-морского музея.

Праздник начался с торжественного подъема Георгиевского военно-морского флага на здании Главного штаба ВМФ. На Флажной башне Нарышкина бастиона Петропавловской крепости подняли гюйс, а Дворцовый мост украсили флагами расцвечивания.

— Мы чтим память Петра Первого — создателя великого флота нашей страны, основателя морской столицы России. Сегодня Петербург остаётся крупнейшим центром кораблестроения, кузницей высококвалифицированных кадров, создает современное вооружение, достойно отвечает на все вызовы времени, — подчеркнул губернатор Александр Беглов.

В церемонии также приняли участие представители командования ВМФ, ветераны, военнослужащие, юнармейцы и участники движения «Волонтеры Победы».

В честь праздника вечером в цвета российского триколора подсветят Дворцовый, Троицкий и мост Бетанкура, а на стрелке Васильевского острова дважды зажгут факелы Ростральных колонн.

В течение дня в Петербурге и Кронштадте пройдут концерты, выставки, экскурсии и другие праздничные мероприятия. Центральный военно-морской музей и его филиалы, включая крейсер «Аврора» и Кронштадтскую крепость, будут открыты для бесплатного посещения.

Узнать больше по теме
Александр Беглов: биография губернатора Санкт-Петербурга
Александр Беглов работал в строительной отрасли, примерил на себя роль чиновника и в конце концов перешел в большую политику. Главное из биографии губернатора Санкт-Петербурга — в материале.
Читать дальше