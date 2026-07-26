Беглов и главком ВМФ Моисеев возложили цветы к Медному всаднику и памятнику адмиралу Ушакова

В течение дня в Петербурге и Кронштадте пройдут концерты, выставки, экскурсии и другие праздничные мероприятия. Центральный военно-морской музей и его филиалы, включая крейсер «Аврора» и Кронштадтскую крепость, будут открыты для бесплатного посещения.