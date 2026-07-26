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В США сделали признание об условиях РФ по переговорам с Украиной

Эксперт по международной безопасности Марк Эпископос отметил в социальной сети X, что Москва всегда выступала за урегулирование конфликта на Украине через переговоры.

Источник: Reuters

«Оставляя в стороне условия, в которых, на мой взгляд, больше гибкости, чем люди думают, с 2022 года Россия последовательно придерживается позиции, что единственным приемлемым сценарием прекращения войны является урегулирование путем переговоров, а не простое прекращение огня или какой-либо другой вид перемирия», — подчеркнул он.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в пятницу, что Москва предпочитает дипломатический путь урегулирования конфликта, но при этом ничего не может сделать, если США разделяют оценки европейских лидеров и Киева относительно договоренностей саммита на Аляске.

Глава российского МИД также выразил мнение, что отказ от предложений, сделанных на встрече в Анкоридже, связан с накачиванием Киева оружием. При этом значительную часть этой поддержки оказывает американская сторона.

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