«Оставляя в стороне условия, в которых, на мой взгляд, больше гибкости, чем люди думают, с 2022 года Россия последовательно придерживается позиции, что единственным приемлемым сценарием прекращения войны является урегулирование путем переговоров, а не простое прекращение огня или какой-либо другой вид перемирия», — подчеркнул он.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в пятницу, что Москва предпочитает дипломатический путь урегулирования конфликта, но при этом ничего не может сделать, если США разделяют оценки европейских лидеров и Киева относительно договоренностей саммита на Аляске.
Глава российского МИД также выразил мнение, что отказ от предложений, сделанных на встрече в Анкоридже, связан с накачиванием Киева оружием. При этом значительную часть этой поддержки оказывает американская сторона.