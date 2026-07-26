В США сделали признание об условиях РФ по переговорам с Украиной

«Оставляя в стороне условия, в которых, на мой взгляд, больше гибкости, чем люди думают, с 2022 года Россия последовательно придерживается позиции, что единственным приемлемым сценарием прекращения войны является урегулирование путем переговоров, а не простое прекращение огня или какой-либо другой вид перемирия», — подчеркнул он.