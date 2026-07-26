Минниханов посетил Сабантуй в Казахстане

Гости осмотрели национальные подворья, пообщались с делегациями из разных областей Казахстана, ознакомились с выставками и мастер-классами. Особое внимание делегация уделила татарскому подворью, организованному Мензелинским районом Татарстана. Гостям представили уникальные изделия местных ремесленников и народных умельцев, а также показали гостевой домик.
Также руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова в своем официальном канале в МАКС поделилась кадрами с праздника.
«Советы от Рустама Минниханова, как… выйти замуж», — говорится в посте.