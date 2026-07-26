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Минниханов посетил Сабантуй в Казахстане

Раис Татарстана Рустам Минниханов, аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов, заместитель Премьер-министра РТ, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев и делегация республики посетили Республиканский Сабантуй в Петропавловске, сообщает официальный портал Всемирного конгресса татар.

Источник: tatar-congress.org

Гости осмотрели национальные подворья, пообщались с делегациями из разных областей Казахстана, ознакомились с выставками и мастер-классами. Особое внимание делегация уделила татарскому подворью, организованному Мензелинским районом Татарстана. Гостям представили уникальные изделия местных ремесленников и народных умельцев, а также показали гостевой домик.

Также руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова в своем официальном канале в МАКС поделилась кадрами с праздника.

«Советы от Рустама Минниханова, как… выйти замуж», — говорится в посте.

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