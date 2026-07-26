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Матвиенко поздравила Петербург с Днем ВМФ

Председатель Совета Федерации выразила уверенность, что военнослужащие ВМФ и в дальнейшем будут успешно выполнять поставленные задачи и обеспечивать защиту морских рубежей страны.

Источник: РИА "Новости"

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила Александра Беглова и жителей Петербурга с Днем Военно Морского Флота. Она подчеркнула особую роль города в истории российского флота.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко направила губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову поздравительную телеграмму по случаю Дня Военно Морского Флота. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Матвиенко отметила, что этот праздник занимает особое место в жизни Петербурга, который на протяжении более 300 лет сохраняет статус морской столицы России.

По ее словам, именно на берегах Невы зарождалось отечественное судостроение и формировались его традиции. Она также подчеркнула мужество, воинское мастерство и самоотверженность моряков Балтийского флота.

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