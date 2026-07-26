Российский дипломат рассказал о дискредитации православной церкви в Эстонии

«После принятия 8 июня резонансных поправок в Закон о церквях и приходах кампания по дискредитации ЭПХЦ приобрела еще более агрессивный характер. На фоне неоднократных заверений священнослужителей, что деятельность Церкви не направлена против эстонской государственности, а полное соответствие новым требованиям недостижимо в силу канонических связей с РПЦ», — сказал Абилов.