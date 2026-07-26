В Иране пригрозили расширить географию конфликта, если США продолжат атаки

«Если американцы снова поведутся на ложь сионистов или пойдут по их пути и настоят на продолжении войны, в особенности воздушных атак, география (конфликта — ред.) станет еще больше, чем ранее. Более того, мы применим новые ранее предусмотренные нами стратегии, которые решительно повлияют на ход и итоги войны», — приводит слова Акраминии иранский канал SNN.