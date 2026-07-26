Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иране пригрозили расширить географию конфликта, если США продолжат атаки

ТЕГЕРАН, 26 июл — РИА Новости. Иран расширит географию конфликта и применит новые стратегии ведения боевых действий, если США решат продолжить боевые действия, заявил официальный представитель армии Ирана Мохаммад Акраминия.

Источник: Reuters

«Если американцы снова поведутся на ложь сионистов или пойдут по их пути и настоят на продолжении войны, в особенности воздушных атак, география (конфликта — ред.) станет еще больше, чем ранее. Более того, мы применим новые ранее предусмотренные нами стратегии, которые решительно повлияют на ход и итоги войны», — приводит слова Акраминии иранский канал SNN.

Президент США Дональд Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.

Тегеран ответил ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока, закрыл Ормузский пролив, а также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше