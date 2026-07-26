Аракчи сделал заявление после атаки ВСУ на иранское судно

«В этом телефонном разговоре (с главой дипломатии ЕС Каей Каллас — Прим.ред) Аракчи, решительно и безоговорочно осудив военное нападение украинского режима на торговое судно, принадлежащее Исламской Республике Иран, в Каспийском море, потребовал привлечь к ответственности виновников и пособников этого преступного деяния», — говорится в публикации.
Аракчи призвал Совет Безопасности ООН, Европейский союз и международное сообщество обратить внимание и ответить на этот акт агрессии.
В субботу Украина атаковала иранское торговое судно 25 июля. Известно об одном мпогибшем моряке. Еще один человек получил ранения.
В МИД Ирана отметили, что Тегеран оставляет за собой право на ответные действия после нападения ВСУ.