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Аракчи сделал заявление после атаки ВСУ на иранское судно

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи призвал ЕС отреагировать на атаку Вооруженных сил Украины на иранское судно в Каспии, сообщает IRNA.

Источник: РИА "Новости"

«В этом телефонном разговоре (с главой дипломатии ЕС Каей Каллас — Прим.ред) Аракчи, решительно и безоговорочно осудив военное нападение украинского режима на торговое судно, принадлежащее Исламской Республике Иран, в Каспийском море, потребовал привлечь к ответственности виновников и пособников этого преступного деяния», — говорится в публикации.

Аракчи призвал Совет Безопасности ООН, Европейский союз и международное сообщество обратить внимание и ответить на этот акт агрессии.

В субботу Украина атаковала иранское торговое судно 25 июля. Известно об одном мпогибшем моряке. Еще один человек получил ранения.

В МИД Ирана отметили, что Тегеран оставляет за собой право на ответные действия после нападения ВСУ.

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