Вячеслав Федорищев поздравил военных моряков с Днем ВМФ России

«Сегодня офицеры, мичманы, матросы и ветераны Военно-морского флота России отмечают свой профессиональный праздник. Учрежденный Указом президента Российской Федерации, этот праздник воплощает в себе многовековую историю, этапы развития и наиболее значимые события в боевой летописи военного флота России. Среди них особое место занимают День первой в российской истории морской победы русского флота под командованием Петра Первого над шведами у мыса Гангут, День победы русской эскадры под командованием Федора Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра, День победы русской эскадры под командованием Павла Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп. Неувядаемой славой покрыли себя наши военные моряки в годы Великой Отечественной войны», — отметил глава региона.