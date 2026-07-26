Минниханов: культура татар и казахов имеет общие корни

Согласно сообщению, в присутствии глав состоялось подписание меморандумов о сотрудничестве: между ООО «Алюминиевый Сад» и ТОО «Радуга» (внедрение технологий производства и использования профильных систем); Набережночелнинским КБК им. С. П. Титова и ТОО «Qyzyljar Company LTD» (обмен опытом и технологиями производства картонно-бумажной продукции); Набережночелнинским КБК им. С. П. Титова и ТОО «Зеленый Север» (обмен опытом в области передовых технологий); компанией FOTONFLY и АО «Завод им. С. М. Кирова» (сотрудничество в сфере производства медицинского оборудования).