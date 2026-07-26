Путин подписал закон, ужесточающий правила пребывания детей мигрантов

Иностранец по достижении 18 лет обязан в течение 30 дней покинуть Россию, за исключением двух случаев: если у него есть иные законные основания для пребывания или проживания в стране или если он в этот же 30-дневный срок подаст заявление на собственный патент и уплатит фиксированный авансовый платеж по налогу на доходы физических лиц. При этом подавать документ об образовании, который обычно требуется при оформлении патента, в таком случае не нужно.