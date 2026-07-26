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Путин подписал закон, ужесточающий правила пребывания детей мигрантов

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому дети трудовых мигрантов после достижения 18 лет будут обязаны выехать из РФ либо оформить собственный патент в течение 30 дней, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Источник: РИА "Новости"

Согласно закону, срок временного пребывания несовершеннолетних детей иностранного гражданина, в том числе усыновленных или находящихся под опекой, продлевается на срок действия патента их родителя, но не позднее достижения ребенком 18-летнего возраста.

Для продления пребывания родитель будет обязан уплачивать фиксированный авансовый платеж по налогу на доходы физических лиц с учетом каждого ребенка. Если патент не продлен либо аннулирован, иностранный гражданин вместе с детьми должен покинуть Россию в течение 15 дней, если отсутствуют иные законные основания для пребывания в стране.

Иностранец по достижении 18 лет обязан в течение 30 дней покинуть Россию, за исключением двух случаев: если у него есть иные законные основания для пребывания или проживания в стране или если он в этот же 30-дневный срок подаст заявление на собственный патент и уплатит фиксированный авансовый платеж по налогу на доходы физических лиц. При этом подавать документ об образовании, который обычно требуется при оформлении патента, в таком случае не нужно.

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