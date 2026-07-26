Нефтяной танкер подорвался на мине в Ормузском проливе

Это не первый подобный инцидент в Ормузском проливе. Так, 23 июля КСИР сообщил, что три нефтяных танкера попытались пересечь заминированный участок — один из них подорвался и загорелся, два других после этого развернулись и уплыли. Иранские военные подчеркивали, что полностью контролируют Ормузский пролив и «единственно безопасным» для судоходства может быть маршрут, определенный Тегераном.