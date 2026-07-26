Нефтяной танкер подорвался на мине в Ормузском проливе

«Около часа назад нефтяной танкер-нарушитель, отклонившийся от обозначенного Ираном маршрута в Ормузском проливе, взорвался, столкнувшись с морской миной», — говорится в сообщении.
Это не первый подобный инцидент в Ормузском проливе. Так, 23 июля КСИР сообщил, что три нефтяных танкера попытались пересечь заминированный участок — один из них подорвался и загорелся, два других после этого развернулись и уплыли. Иранские военные подчеркивали, что полностью контролируют Ормузский пролив и «единственно безопасным» для судоходства может быть маршрут, определенный Тегераном.
Президент США Дональд Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня с Ираном, достигнутое в ночь на 18 июня, более не действует. В последующие дни американские военные провели несколько серий атак на исламскую республику. Вашингтон утверждал, что это было сделано якобы после действия ИРИ против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.
Тегеран ответил ударами по американским базам в нескольких странах Ближнего Востока, закрыл Ормузский пролив, а также обвинил Белый дом в нарушении меморандума о перемирии.